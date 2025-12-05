Trabzon'da "Geçmişten Geleceğe Denetimli Serbestlik Paneli" düzenlendi

İkinci oturumu Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Servet Kaba'nın yönettiği panelde ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bayram Sevinç, Trabzon Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Fatma Dilek Şeker, Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. Dr. Özge Nur Muslu da görüşlerini dile getirdi.

Denetimli serbestlik uygulamalarının iyileştirilmesi ve uluslararası denetimli serbestlik sistemlerinin karşılaştırmalı analizi konularının görüşüldüğü panelde, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Soner Demirtaş, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Emre Özdemir, Trabzon İnfaz Hakim Rukiye Özen Pirinçci, Trabzon Barosu Başkanlığından Avukat Ertuğrul Calap sunumlarını yaptı.

