        Trabzon Haberleri

        Doğu Karadeniz'in 10 aylık bal ihracatı 1,8 milyon doları aştı

        Doğu Karadeniz'den ocak-ekim döneminde bal ihracatı, 1 milyon 834 bin 520 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 14:16 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:16
        Doğu Karadeniz'in 10 aylık bal ihracatı 1,8 milyon doları aştı
        Doğu Karadeniz'den ocak-ekim döneminde bal ihracatı, 1 milyon 834 bin 520 dolara ulaştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden yılın 10 ayında 11 ülkeye 414 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

        İhracattan 1 milyon 834 bin 520 dolar kazanç sağlandığını belirten Gürdoğan, Almanya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en fazla dış satım yapılan ülkeler olduğunu ifade etti.

        Gürdoğan, Almanya'nın en önemli ihraç pazarlarından olduğuna işaret ederek, "Bölgemizden Almanya'ya bu dönem 765 bin 195 dolarlık bal ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu ülkeye 376 bin 367 dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Böylece Almanya'ya yılın 10 ayında yapılan bal ihracatı, değerde yüzde 103 arttı." dedi.

        Almanya'yı 604 bin 82 dolarla ABD, 190 bin 811 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'nin takip ettiğini belirten Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı şekilde Ürdün, Fas ve Hollanda'ya da bu dönem bal satıldığını kaydetti.

        Gürdoğan, bal ihracatını önemsediklerine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

        "Hedefimiz, bal ihracatımızı daha fazla ülkeye ulaştırmak ve bölge ekonomisine katkıyı artırmak. Bu dönemde Ürdün, Fas ve Hollanda gibi yeni pazarlara açılarak ihracat ağımızı genişlettik. İlerleyen günlerde ihracat potansiyelimiz ve ülke çeşitliliğimizin giderek daha da artacağına inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

