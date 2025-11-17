Habertürk
        Balkan Savaşları'na katılan Trabzon Gönüllüler Taburu anılacak

        Trabzon'da, Balkan Savaşları sırasında 87. Alay'a bağlı 511 kişilik Trabzon Gönüllüler Taburu için anma programı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 13:38 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:38
        Balkan Savaşları'na katılan Trabzon Gönüllüler Taburu anılacak
        Trabzon'da, Balkan Savaşları sırasında 87. Alay'a bağlı 511 kişilik Trabzon Gönüllüler Taburu için anma programı düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediye ve Karadeniz Yazarlar Birliği'nin iş birliğinde, Balkan Harbi sırasında 87. Alay bünyesinde yer alan Trabzon Gönüllüler Taburu'nun 511 şehidini anmak amacıyla "Gidip de Dönmeyenler" adlı etkinlik yapılacağı belirtildi.

        Etkinliğin, Kalepark'ta kortej yürüyüşü ile başlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kalepark'taki anma programı ve Trabzon Limanı'nda denize şehitler anısına çelenk bırakılmasının ardından saat 18.00'de Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Yazarlar Birliği Başkanı Sebahattin Saruhan ile araştırmacı yazarlar Veysel Usta ve Kasım Bolat'ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 19.00'da ise 'Gidip de Dönmeyenler' adlı belgeselin gösterimi yapılacak."

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bu toprakları ilelebet Türk yurdu olarak bizlere bırakan dedelerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Bütün hemşerilerimizi, şanlı ecdadımıza vefa için düzenleyeceğimiz anma programında buluşmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

