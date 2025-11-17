Balkan Savaşları'na katılan Trabzon Gönüllüler Taburu anılacak

Trabzon'da, Balkan Savaşları sırasında 87. Alay'a bağlı 511 kişilik Trabzon Gönüllüler Taburu için anma programı düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediye ve Karadeniz Yazarlar Birliği'nin iş birliğinde, Balkan Harbi sırasında 87. Alay bünyesinde yer alan Trabzon Gönüllüler Taburu'nun 511 şehidini anmak amacıyla "Gidip de Dönmeyenler" adlı etkinlik yapılacağı belirtildi.

Etkinliğin, Kalepark'ta kortej yürüyüşü ile başlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalepark'taki anma programı ve Trabzon Limanı'nda denize şehitler anısına çelenk bırakılmasının ardından saat 18.00'de Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Yazarlar Birliği Başkanı Sebahattin Saruhan ile araştırmacı yazarlar Veysel Usta ve Kasım Bolat'ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 19.00'da ise 'Gidip de Dönmeyenler' adlı belgeselin gösterimi yapılacak."