Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta asbaşkan Murat Kılıç, 38. dakikada Toure'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili, "Buradan VAR hakemine sesleniyoruz, güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz." dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kılıç, skordan mutlu olmadıklarını belirtti.

Oyuncularını tebrik eden Kılıç, "Buradan VAR hakemine sesleniyoruz, güç transferi olmayan bir yerde VAR hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Biz hakemin sahadaki vereceği her türlü karara saygılıydık. Geçtiğimiz haftalarda rakiplerimize olması gereken, çağrılması gereken pozisyonlarda çağrılmıyor, bizim biraz oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarını çok güzel karar veriyorlar." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın TFF ziyaretini hatırlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Geçen hafta başkanımız federasyona ve MHK başkanına gitti. Orada VAR hakemlerinin yabancı olması gerektiğini dile getirdi ve ne kadar haklı olduğumuzu burada görüyorsunuz. Eğer VAR hakemi kurallara göre hareket etmiş olsaydı pozisyon ne olursa olsun ona göre hareket edecekti. Beşiktaş'a yapılan haksızlıklara artık dur demenin zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Bu saatten sonra Beşiktaş'la uğraşmaktan vazgeçsinler, sabrımızı zorlamasınlar, bütün oyuncuların motivasyonunu kırıyorlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız."