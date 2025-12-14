Habertürk
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile büyük maçlarda galibiyet elde edemedi

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 22:39 Güncelleme: 14.12.2025 - 22:39
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile büyük maçlarda galibiyet elde edemedi
        Zirve yarışında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak 2 puan yitiren bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük rakiplerine karşı galibiyet özlemini sonlandıramadı.

        Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde üç büyük rakibi karşısında ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maç olmak üzere oynadığı 6 maçı kazanamadı.

        Trabzonspor, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

        - Tekke yönetimindeki büyük maçlar

        Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

        Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

        Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.

        Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda 4 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

        - Fatih Tekke dönemindeki 3 yenilgisi de büyük takımlara karşı

        Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.

        Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 27 lig karşılaşmasında 15 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ligdeki maçlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, Galatasaray'a evinde 2-0 yenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

