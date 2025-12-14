Trabzonspor, Fatih Tekke ile büyük maçlarda galibiyet elde edemedi
SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.
Zirve yarışında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak 2 puan yitiren bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük rakiplerine karşı galibiyet özlemini sonlandıramadı.
Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde üç büyük rakibi karşısında ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maç olmak üzere oynadığı 6 maçı kazanamadı.
Trabzonspor, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.
- Tekke yönetimindeki büyük maçlar
Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.
Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.
Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.
Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda 4 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.
- Fatih Tekke dönemindeki 3 yenilgisi de büyük takımlara karşı
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.
Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 27 lig karşılaşmasında 15 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ligdeki maçlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, Galatasaray'a evinde 2-0 yenildi.
