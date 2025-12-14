Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mustafa Sarvanlar
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı (Dk. 46 Savic), Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 84 Arif Boşluk), Folcarelli (Dk. 70 Bouchouari), Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe (Dk. 46 Sikan), Augusto
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü (Dk. 73 Demir Ege Tıknaz), Cerny (Dk. 90+2 Taylan Bulut), Rashica (Dk. 75 Jurasek), Toure, Abraham
Goller: Dk. 18 Abraham, Dk. 22 ve 31 Cerny (Beşiktaş), Dk. 25 Muçi, Dk. 63 Oulai, Dk. 84 Zubko (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 38 Toure (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 2 Emirhan Topçu, Dk. 6 Orkun Kökçü, Dk. 79 Ersin Destanoğlu, Dk. 89 Djalo, Dk. 90 Abraham (Beşiktaş), Dk. 33 Mustafa Eskihellaç, Dk. 90 Zubkov (Trabzonspor)
TRABZON
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.