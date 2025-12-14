Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta pazar ve otopark projesi yapılacak

        Trabzon'un Of ilçesinde pazar ve otopark projesi hayata geçirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 15:46 Güncelleme: 14.12.2025 - 15:48
        Of'ta pazar ve otopark projesi yapılacak
        Trabzon'un Of ilçesinde pazar ve otopark projesi hayata geçirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sulaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan projede 94 araç kapasiteli otopark, 13 iş yeri ile 88 pazar tezgahının yanı sıra esnaf lokantası, mescit, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü birimleri yer alacak.

        Projeye yönelik değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, pazar yeri ve otopark projesinin modern şehircilik anlayışlarının önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

        İlçeye düzenli bir pazar alanı kazandırırken otopark ihtiyacına da kalıcı çözüm üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Genç, şunları kaydetti:

        "Benzer bir çalışmamız Tonya'da devam ediyor. Vakfıkebir'de temel atacağız. Aynı şekilde Arsin, Sürmene ve Çarşıbaşı ilçelerimize de pazaryeri ve otopark projeleri hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın konforunu artırmak ve tüm ilçelerimize nitelikli hizmet alanları kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

