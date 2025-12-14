Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Sarıyer Kola ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

        Trabzonspor Kulübü, forma şort arkası sponsorluğu için Sarıyer Kola ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 18:54 Güncelleme: 14.12.2025 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Sarıyer Kola ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü, forma şort arkası sponsorluğu için Sarıyer Kola ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre kulübün forma şort arkası sponsoru Oğuz İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin markası Sarıyer Kola oldu.

        Papara Park'ta düzenlenen imza törenine, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sayman Derviş Köz, Trabzonspor Genel Müdür Yardımcısı Funda Dağıstanlı'nın yanı sıra Sarıyer Kola Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        İmza töreninde konuşan Sarıyer Kola Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, şunları kaydetti:

        "1997 yılında yerli sermaye ile kurulmuş bir aile şirketi olarak, dürüstlük, kalite ve sürdürülebilirlik değerlerimiz doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. Bu vizyonu ve mücadele ruhunu sahaya yansıtan Trabzonspor ile işbirliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sarıyer Kola olarak, yerli üretim gücümüz ve yenilikçi anlayışımızla Türk sporuna katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu değerli iş birliğinin her iki taraf için de başarılı ve hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        Asbaşkan Kafkas da 2025-2026 sezonu sonuna kadar A takımının forma şort arkası sponsorluğu kapsamında Sarıyer Kola ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş olması, köklü ve vizyoner bir markayla Trabzonspor isminin anılmasından son derece memnunuz. Bu bir başlangıç oldu. Özellikle takımımızın performansının giderek artması ve puan cetvelindeki yerimiz yükseldikçe devre arasında inşallah transfer çalışmalarımızda da Oğuz İçecek Gıda'dan destek bekleyeceğiz. Farklı bir sponsorluk anlaşması için de tekrar görüşebiliriz. Hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Of'ta pazar ve otopark projesi yapılacak
        Of'ta pazar ve otopark projesi yapılacak
        Trabzon'da hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor
        Trabzon'da hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor
        Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP desteği
        Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP desteği
        6 bin kişilik mezar yeri için talep oranı yüzde 95'e ulaştı Hem Ahi Evren'e...
        6 bin kişilik mezar yeri için talep oranı yüzde 95'e ulaştı Hem Ahi Evren'e...
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Şehit yakınları ve gaziler umreye gönderildi
        Şehit yakınları ve gaziler umreye gönderildi