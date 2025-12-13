Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu havalimanı mevkisinde Rize istikametinde ilerleyen 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
