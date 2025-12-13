Habertürk
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 13.12.2025 - 21:10 Güncelleme: 13.12.2025 - 21:10
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu havalimanı mevkisinde Rize istikametinde ilerleyen 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

