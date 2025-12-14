Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP desteği

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da kas iskelet sistemi şikayetleriyle Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine başvuran hastalar, Platelet Rich Plasma (PRP) olarak bilinen kişinin kendi kanından elde edilen, trombosit bakımından yoğun bir sıvının hasarlı dokuya enjekte edilmesi işlemiyle şikayetlerinden kurtuluyor.

Başhekim Uzm. Dr. Erhan Özdemir, AA muhabirine, Maçka ilçesindeki Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin 2011'de hizmete alındığını söyledi.

Hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında bölgeye hizmet verdiğini belirten Özdemir, bu kapsamda ilerleyen dönemlerde hastaneye yeni teknolojileri ve tedavileri kazandırmak istediklerini ifade etti.

Özdemir, hastanede verilen yeni hizmetlerden birinin de PRP uygulaması olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son yılların gözde ve etkili tedavisi olan PRP uygulamasını hastanemizde başlatmış bulunmaktayız. PRP, omuz, eklem, diz ve travmaya bağlı tüm ağrılar ile spor yaralanmalarında kolay uygulanabilen fakat etkili bir yöntemdir. Hastanemizde son 2 aydan beri bu uygulama başlatılmıştır. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza kapımız açıktır."