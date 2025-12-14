Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP desteği

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da kas iskelet sistemi şikayetleriyle Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine başvuran hastalar, Platelet Rich Plasma (PRP) olarak bilinen kişinin kendi kanından elde edilen, trombosit bakımından yoğun bir sıvının hasarlı dokuya enjekte edilmesi işlemiyle şikayetlerinden kurtuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da kas iskelet sistemi şikayetleriyle Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine başvuran hastalar, Platelet Rich Plasma (PRP) olarak bilinen kişinin kendi kanından elde edilen, trombosit bakımından yoğun bir sıvının hasarlı dokuya enjekte edilmesi işlemiyle şikayetlerinden kurtuluyor.

        Başhekim Uzm. Dr. Erhan Özdemir, AA muhabirine, Maçka ilçesindeki Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin 2011'de hizmete alındığını söyledi.

        Hastanenin fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında bölgeye hizmet verdiğini belirten Özdemir, bu kapsamda ilerleyen dönemlerde hastaneye yeni teknolojileri ve tedavileri kazandırmak istediklerini ifade etti.

        Özdemir, hastanede verilen yeni hizmetlerden birinin de PRP uygulaması olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Son yılların gözde ve etkili tedavisi olan PRP uygulamasını hastanemizde başlatmış bulunmaktayız. PRP, omuz, eklem, diz ve travmaya bağlı tüm ağrılar ile spor yaralanmalarında kolay uygulanabilen fakat etkili bir yöntemdir. Hastanemizde son 2 aydan beri bu uygulama başlatılmıştır. İhtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza kapımız açıktır."

        - "PRP işleminde alerji ihtimali bulunmuyor"

        Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cemil Güner de PRP'nin hastanın kendi kanından elde edilen, trombosit bakımından zengin plazmanın hasarlı dokuya enjeksiyon yoluyla uygulanması işlemi olduğunu söyledi.

        PRP işleminin de diğer kas iskelet sistemine yönelik enjeksiyonlar gibi ultrasonografi görüntüleme eşliğinde yapıldığını belirten Güner, PRP'yi hastanın ağrı ve fonksiyonel durumu üzerine olumlu etkilerini düşünerek planladıklarını kaydetti.

        Güner, PRP tedavisini daha çok kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında kullandıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Özellikle omuz, diz, kalça eklemi, dirsek ve topuk bölgesindeki bazı rahatsızlıklarda kullanıyoruz. Onun dışında birtakım yumuşak doku enflamasyonları süreçlerinde de kullanıyoruz. Yine tenisçi, golfçü dirseği dediğimiz bazı rahatsızlıklarda da çok yaygın olarak kullanıyoruz."

        Yaklaşık 20 dakika süren PRP işleminde alerji ihtimalinin olmadığını belirten Güner, işlemin hastaların tedavi süreçlerinde uzamaya yol açmadan seanslar halinde uygulandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        6 bin kişilik mezar yeri için talep oranı yüzde 95'e ulaştı Hem Ahi Evren'e...
        6 bin kişilik mezar yeri için talep oranı yüzde 95'e ulaştı Hem Ahi Evren'e...
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Şehit yakınları ve gaziler umreye gönderildi
        Şehit yakınları ve gaziler umreye gönderildi
        Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
        Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
        Beşiktaş, Trabzon'a geldi
        Beşiktaş, Trabzon'a geldi
        Trabzonspor, Beşiktaş maçına hazır
        Trabzonspor, Beşiktaş maçına hazır