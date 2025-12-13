Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maç için Trabzon'a geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.