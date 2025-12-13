Beşiktaş kafilesi Trabzon'a geldi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maç için Trabzon'a geldi.
Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafile, buradan otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.
Siyah-beyazlı kafilede, teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncular Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin ve Emirhan Topçu yer aldı.
Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak.
