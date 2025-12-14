Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-Beşiktaş maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 20:21 Güncelleme: 14.12.2025 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-Beşiktaş maçından notlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

        Bordo-mavili takım, kart cezalıları Onuachu ve Pina'nın yokluğunda zorunlu değişikliklere gitti. Bu oyuncuların yerine Göztepe maçında cezası nedeniyle takımda yer alamayan Oulai ile ikinci yarı oyuna giren Augusto, forma giydi.

        Trabzonspor'da Onuachu'nun yokluğunda santrfor olarak Augusto görev yaptı. Göztepe maçında orta alanda oynayan Ozan Tufan, Pina'nın yokluğunda savunmanın sağına çekildi. Orta alanda Ozan Tufan'dan oluşan boşlukta ise Oulai, görev yaptı.

        Bordo mavililer karşılaşmaya, Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe ve Augusto 11'i ile başladı.

        - Savic, 5 maç sonra kadroda

        Trabzonspor'da ligin 11. haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan kaptan Savic, yedek kulübesinde yer aldı.

        Ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere son 5 resmi maçta forma giyemeyen Savic, son 2 antrenmanda takımla çalıştıktan sonra kadroya dahil edildi.

        Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat olan Visca ve Baniya forma giyemedi.

        Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Muçi, eski takımına karşı forma giydi.

        - Beşiktaş'ın eksikleri

        Beşiktaş'ta geçen hafta Gaziantep FK ile yapılan maçta sakatlanan Jota ve Cengiz Ünder'in yanı sıra tedavileri devam eden Mustafa Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva kadroda yer almadı.

        Siyah-beyazlı takımda Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Jota, Cengiz Ünder ve yedek soyunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Rasciha, Abraham ve Djalo görev yaptı.

        Beşiktaş müsabakaya, Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure ve Abraham 11'i ile başladı.

        - Tribünler doldu

        Trabzonspor taraftarları, takımlarının bu sezonki ilk büyük karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

        Karşılaşmanın biletlerini 1 saat içinde tüketen bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını doldurdu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Beşiktaş taraftarının yer almadığı karşılaşmada misafir tribüne de Trabzonspor taraftarları alındı.

        Papara Park'ın 41 bin 461 kişi kapasiteli tribünlerini tamamen dolduran bordo-mavili taraftarlar, bu sezon en büyük ilgiyi bu karşılaşmada gösterdi.

        Karşılaşma öncesi kulüp genel sekreteri Sami Karaman, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada kasım ayının golünü atan Muçi'ye ödülünü saha kenarında verdi.

        Bu arada maçtan önce stadyumda Faroz Uşakları ekibi, kolbastı gösterisi sundu.

        - Maç öncesi dostluk yemeği

        Karşılaşma öncesi Trabzonspor, Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

        Papara Park’ta düzenlenen yemeğe Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç’a günün anısına plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Sarıyer Kola ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
        Trabzonspor, Sarıyer Kola ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
        Of'ta pazar ve otopark projesi yapılacak
        Of'ta pazar ve otopark projesi yapılacak
        Trabzon'da hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor
        Trabzon'da hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor
        Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP desteği
        Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde PRP desteği
        6 bin kişilik mezar yeri için talep oranı yüzde 95'e ulaştı Hem Ahi Evren'e...
        6 bin kişilik mezar yeri için talep oranı yüzde 95'e ulaştı Hem Ahi Evren'e...
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı