        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesildi

        Trabzon'un Düzköy ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 19:57 Güncelleme: 06.01.2026 - 19:57
        
        Trabzon'un Düzköy ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.

        İlçede bir aracın drift attığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 58 bin 217 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

        Bu arada, kent merkezinde abartı egzoz kullanan bir araç sürücüsüne de 11 bin 629 lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

