        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da ramazan ayında balığa talep arttı

        Trabzonlular ramazan ayında tercihlerini istavrit ve mezgitten yana kullanıyorlar.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında istavrit 100 ve mezgit 100, somon 400, alabalık 300, barbun 350, levrek, çupra ve zargana ise kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor.

        Balıkçı Münir Yılmaz, AA muhabirine, ramazanda balık satışlarının iyi olduğunu söyledi.

        Mezgit ve istavritin ilgi gördüğünü belirten Yılmaz, "100-150 lira gibi fiyatlardan satılıyor. Bu da vatandaşın yararına oluyor. Genelde öğleden önce durgun olsa da öğleden sonra yoğunlaşıyor. Bu sezon güzel geçti. Sadece palamut ve çinekop olmadı. Palamut da ara ara geldi ama yoğun olmadı." ifadelerini kullandı.

        Balıkçı Murat Doğan da satışlardan memnun olduklarını ve ramazanın bollukla geçtiğini dile getirerek, "Güzel işler yaptık. Balık çeşidimiz boldu. Havalar soğuk gidince balığımız fazlalaştı. Yine de bolluk devam ediyor. Vatandaş fiyatı uygun olduğu için balığa ilgi gösterdi. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

        Hamsinin yerini mezgit ve istavrite bıraktığını aktaran Kadir Pınar da fiyatların gayet makul olduğunu kaydetti.

        İftar için tercihini mezgitten yana kullanan Abdulkadir Bayçelebi ise, "Balığın alternatifleri var. Mezgit olmazsa hamsi, hamsi olmazsa somon ve çupra oluyor. Burada deniz çuprası bulmak zor ama en azından çiftlik çuprası yemeye çalışıyoruz veya levrek yiyoruz. Balık bizim için vazgeçilmez." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Netanyahu sessizliği!
        Netanyahu sessizliği!
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber
        İlber

        Benzer Haberler

        Trabzonspor kritik haftayı kayıpsız geçti, zirve takibini bırakmadı
        Trabzonspor kritik haftayı kayıpsız geçti, zirve takibini bırakmadı
        Büyükşehir'den peyzajda yerli üretim hamlesi
        Büyükşehir'den peyzajda yerli üretim hamlesi
        Bayram öncesi balık tezgahlarında çeşit bolluğu
        Bayram öncesi balık tezgahlarında çeşit bolluğu
        Togg taksi Karadeniz yollarında Karadeniz'in zorlu yollarında yerli ve mill...
        Togg taksi Karadeniz yollarında Karadeniz'in zorlu yollarında yerli ve mill...
        Christ Inao Oulai: Bu galibiyeti Orhan hocamıza armağan etmek istiyorum
        Christ Inao Oulai: Bu galibiyeti Orhan hocamıza armağan etmek istiyorum
        Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının ardından