Son 6 sezonun en iyi Trabzonspor'u

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Son 6 sezonun en iyi Trabzonspor'u

DHA

Süper Lig´in 7´nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor´u 2-1 mağlup edip, zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor, söz konusu periyotta topladığı 12 puanla, son 6 sezondaki en iyi performansını ortaya koydu, gol yollarında da rekor kırdı.

Süper Lig´in 7´nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor´u 2-1 mağlup edip, zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor, söz konusu periyotta topladığı 12 puanla, son 6 sezondaki en iyi performansını ortaya koydu, gol yollarında da rekor kırdı.
2013-14 sezonunun ilk 7 haftasında 13 puan toplayan bordo-mavililer, 2014-15 sezonunda 8, 2015-16´da 10, 2016-17´de 7, 2017-18´de 9 ve 2018-19 sezonunda 10 puan toplarken, 2019-20 sezonunun ilk 7 haftalık bölümünde ise 12 puanı hanesine yazdırarak 2013-14 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi yaşadı. Bu sezon Avrupa´da da sınav veren bordo-mavililerin, sakat oyuncular nedeniyle dar kadro ile mücadele etmesine rağmen elde ettiği bu başarı camianın takdirini topladı.
GOL YOLLARINDA RAKİP TANIMIYOR
Bu arada Trabzonspor gol yollarında da başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Süper Lig´de çıktığı son 19 maçta da rakiplerine gol atmayı başaran Trabzonspor, hem kendi tarihinin en uzun gol atma serisini yaşıyor, hem de ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda bulunuyor. Söz konusu periyotta attığı 40 golle maç başına 2,1 gol ortalamasını tutturan bordo-mavililer, ayrıca 2019-20 sezonunda da geride kalan 7 haftalık bölümde 16 gol atan BtcTurk Yeni Malatyaspor´un ardından, 13 gollü Aytemiz Alanyaspor ile birlikte ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.
TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR: ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET
Trabzonsporlu futbolcular da 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptıkları yorumlarda önemli bir galibiyet aldıklarını söylediler. Kamil Ahmet Çörekçi, "Zor şartlarda geriye düştüğümüz maçta kazanmayı bildik. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz" derken, Uğurcan Çakır, "Ayakta kalmanın bile zaman zaman zorlaştığı şartlarda çok anlamlı bir galibiyet oldu. Tüm takım arkadaşlarımı yürekli mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Milli araya daha moralli giriyoruz. Hem stadyumda hem de ekran başında bizi destekleyen herkese teşekkürler. Yan yana çok güçlüyüz" ifadelerini kullandı. John Obi Mikel, "Büyük galibiyet, devasa 3 puan", Joao Pereira, "Çok zor bir oyundu ama birlikte mücadele ettik ve son saniyeye kadar inandık. Bu yüzden zafer bizim. Çok önemli bir 3 puan. Şimdi gelecek için dinlenme zamanı", Abdulkadir Parmak, "Adım adım zirveye", Anthony Nwakaeme de, "Bu şartlarda kazanmak önemliydi. Bunu bu havada bile bizi desteklemeye gelen büyük Trabzonspor taraftarları sayesinde başardık" değerlendirmesinde bulundu.
SORLOTH SERİYE BAĞLADI
Çaykur Rizespor´da 1 gol ve 1 asistle galibiyette önemli rol oynayan Trabzonspor´un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, skora sağladığı katkı ile takımını sırtlamaya devam ediyor. Bu sezon lig ve Avrupa´da toplamda 6 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Norveçli futbolcu, Süper Lig'de çıktığı son dört maçta da gole direkt katkı yapmayı başardı. Sörloth, Gençlerbirliği maçında 1 gol, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 1 asist, Beşiktaş karşılaşmasında 1 gol ve son olarak Çaykur Rizespor maçında 1 gol ve 1 asist yaparak bu periyotta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
NWAKAEME KENDİNİ BULDU
Trabzonspor´da 2018-19 sezonunun skora en çok katkı sağlayan oyuncu olan ancak bu sezon lig ve Avrupa´da çıktığı 10 maçta gol ve asist üretemeyen Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçıyla yakaladığı çıkışı Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sürdürdü. Ligin 6´ncı haftasında oynanan Beşiktaş mücadelesinde 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Nwakaeme, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da 1 gol kaydederek skora katkısını sürdürdü.
YEREL GAZETELER: ZİRVE ARTIK FIRTINALI
Yerel gazeteler, Trabzonspor´un Süper Lig´in 7´nci haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor´u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, "Zirve artık Fırtınalı" yorumlarını yaptı. Sonnokta gazetesi, "Zirve artık Fırtınalı", "Dosta düşmana itinayla duyurulur", Kuzey Ekspres gazetesi, "Trabzonspor Atmaca´yı 90´da avladı", "Şiddetli yağmur altında ve top sürmenin zor olduğu karşılaşmada bordo-mavililer geri düşmesine rağmen maçı 2-1 kazanmasını bildi", Karadeniz gazetesi, "Rize´de Fırtına´yı sihirbaz kopardı", "Çaykur Rizespor öne geçti. Trabzonspor önce yakaladı, son dakikada ise Nwakaeme´nin altın vuruşuyla 3 puanı kaptı", Günebakış  gazetesi, "Rize´de Trabzon güldü", "Karadeniz derbisinde yeşil-mavililer öne geçti, son sözü Fırtına söyledi", Taka gazetesi, "Müthiş derbide Trabzon güldü!" başlıklarına yer verdi.
İZİN UZATILDI
Trabzonspor´da milli maçlar için lige verilen arada Çaykur Rizespor maçı öncesi takıma üç gün izin vermeyi planlayan teknik heyet, ağır zeminde oynanan karşılaşmada oyuncuların verdiği mücadeleyi de göz önüne alarak izni 11 Ekim Cuma gününe kadar uzattı.

TRABZON

07 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 04:52
  • GÜNEŞ 06:16
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Böylesini ilk kez vurdular Trabzonlu avcılar domuz avından boş dönmedi
YEREL HABERLER Böylesini ilk kez vurdular Trabzonlu avcılar domuz ...
Fındıkta 'Drakula' böceği tehlikesi
YEREL HABERLER Fındıkta 'Drakula' böceği tehlikesi
Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2
Trabzon’da yıldırım böyle düştü
YEREL HABERLER Trabzon’da yıldırım böyle düştü
Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan mazgalları temizledi Sağanak yağmur sürücülere zor anlar yaşattı Trabzon’da yağmur sonrası bazı yollarda göletler oluştu
YEREL HABERLER Trafik polisi ayakkabılarını çıkardı, tıkanan ...
Trabzon'da gök gürültülü sağanak
YEREL HABERLER Trabzon'da gök gürültülü sağanak
Trabzon sanayi esnafı Kıbrıs'ı gezdi
YEREL HABERLER Trabzon sanayi esnafı Kıbrıs'ı gezdi
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı öncesi dostluk rüzgarı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı öncesi dostluk ...
Prof. Dr. Bektaş: “Marmara’nın kabuk yapısı 7’den küçük deprem oluşumunu destekler”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bektaş: “Marmara’nın kabuk yapısı 7’den ...
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Araklı'daki selde kaybolan 2 kişi için yeniden arama çalışması
YEREL HABERLER Araklı'daki selde kaybolan 2 kişi için yeniden arama ...
Pistten çıkmıştı, şimdi kaldırılması isteniyor Trabzon’da geçtiğimiz yıl Ocak ayında havalimanına inişi sırasında pistten çıkan yolcu uçağı, 1 yıl önce tırlarla taşındığı Yomra ilçesindeki pazar yerinde adeta çürümeye terk edildi Yöre sakinleri, uçağın çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle kaldırılmasını istiyor
YEREL HABERLER Pistten çıkmıştı, şimdi kaldırılması ...
Trabzon'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştü
YEREL HABERLER Trabzon'da tezgahlar doldu, hamsi fiyatı düştü
Evrim Akın Forum Trabzon’da aileleri yarıştırdı.
YEREL HABERLER Evrim Akın Forum Trabzon’da aileleri yarıştırdı.
Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - İnegölspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 1 - İnegölspor: 0
Genç, ziyaretçilere Ortahisar'ı anlattı
YEREL HABERLER Genç, ziyaretçilere Ortahisar'ı anlattı
Liseli Tuana, ölmeden önce not bırakmış
YEREL HABERLER Liseli Tuana, ölmeden önce not bırakmış
Uzungöl'de yapılar boşaltılmayınca yıkım başlamadı
YEREL HABERLER Uzungöl'de yapılar boşaltılmayınca yıkım başlamadı
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 37. randevuda
YEREL HABERLER Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 37. randevuda
Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında artış devam ediyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatında artış devam ...
Bordo mavi değirmen hayır için dönüyor Bu mahallenin direkleri, duvarları, değirmeni bordo mavi renklere boyanmış Mahallede 16 yıl önce yaptırılan değirmenden kullanım için hiçbir ücret alınmıyor
YEREL HABERLER Bordo mavi değirmen hayır için dönüyor Bu mahallenin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X