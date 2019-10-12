2 çocuk annesi kadının silahla vurulduğu o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

2 çocuk annesi kadının silahla vurulduğu o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İHA

Trabzon'un 2 çocuk annesi kadının silahla yaralandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 çocuk annesi kadının silahla vurulduğu o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Trabzon'un 2 çocuk annesi kadının silahla yaralandığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, A.Y. (39) isimli şahıs, 2 çocuk annesi S.D.'nin (40) çalıştığı kafeye geldi. Kafedeki mutfak bölümüne giren A.Y. belinden çıkardığı silahı çekerek henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kafede aşçı yardımcısı olarak çalışan S.D.'ye 3 el ateş etti. İşletme sahibi Şener Yavuz, silah seslerini duyunca mutfak bölümüne giderek saldırganın elindeki silaha almaya çalıştı. Arbedenin yaşandığı olayda silahın tutukluk yapması olası bir yaralanmayı önlerken, işletme sahibi Şener Yavuz saldırganın elindeki silahı alarak şahsı etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Saldırganı iş yeri sahibi etkisiz hale getirdi
Arbede esnasında kolundan ve alnından hafif şekilde yaralanan Şener Yavuz, o anları anlattı. Silah seslerini duyarak mutfak bölümüne gittiğini belirten Yavuz, şahsın silahı kendisine doğrulttuğunu dile getirerek, "Aşçı yardımcımız olan bir kadın bizimle çalışmaya yeni başladı. Şahıs ile geçmişte bir ilişkisi varmış onu da yeni öğrendik. Şahsı tanımıyorum. İşyerine girdiği gibi mutfağa gidiyor. Kadına 3 el ateş ediyor. Silah sesini duyunca müdahil olmaya çalıştım. Elinde silah ile beraber çıkarken silahı bana doğrulttu. Silahı elinden alarak şahsı etkisiz hale getirdim. Bu boğuşma sırasında kendisine yaptığı eylem karşısında bende gerekli şiddeti uyguladım. O şiddet esnasında şahıs yaralandı. Daha sonra polis ve ambulanslar geldi. Aşçı yardımcısı kadının şuanda hayati tehlikesi devam ediyor. Maalesef çok üzücü bir olay. Son günlerde kadına uygulanan şiddet artarak devam ediyor. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ama silahla beraber öldürmeye yönelik teşebbüs hiç olmasaydı. Şahsı tanımıyoruz, elemanımızla yaşadığı olaydan dolayı böyle bir girişimde bulunmuş. Bu şiddete duyarsız kalamazdım. Kendisine güç kullanarak etkisiz hale getirdim. O esnada silah tutukluk yaptı. Eğer tutukluk yapmamış olsaydı bize de ateş edecekti" dedi.

Silah tutukluk yapmış
Kadına şiddete karşı olduğunu ve yaralanma pahasına şiddete karşı çıktığını kaydeden Yavuz, "İnşallah bundan sonra böyle eylemler hiçbir kadına karşı yaşanmaz. Yaralanma pahasına bu şiddete karşı çıkmaya çalıştım. Kolumda ve alnımda bir yaralanma oldu. Tutukluk yapan silahın kabzası alnıma çarptı. Ama benim yaralanmam hiçbir şeydir. O kadının hayati tehlikesi devam ettiği sürece. Bundan sonrası adli konu. Gerekli işlemlerin şahıs hakkında yapılacağını umut ediyorum. Bir saniye bile düşünemezdim. Aynı durumda benim eşim, kızım, kız kardeşim olabilirdi. Ülkemizde ve şehrimizde bu tür olayların yaşanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZON

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:57
  • GÜNEŞ 06:22
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski eşini çalıştığı işyerinde silahla yaraladı
YEREL HABERLER Eski eşini çalıştığı işyerinde silahla yaraladı
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
Öğrencilerinden 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla Barış Pınarı'na destek
YEREL HABERLER Öğrencilerinden 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla Barış ...
Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile buluşacak
YEREL HABERLER Suzan Kardeş Forum Trabzon’da hayranları ile ...
Ünal Karaman kendini aştı
YEREL HABERLER Ünal Karaman kendini aştı
Hamsi fiyatlarındaki oynaklık Borsa İstanbul'u aratmıyor Fiyatı borsa gibi her gün değişen yerli hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor Hamsi ve istavritin 10 TL’den satıldığı tezgahlarda mezgit 15 TL’den satışa sunuluyor
YEREL HABERLER Hamsi fiyatlarındaki oynaklık Borsa İstanbul'u ...
Ogenyi Onazi gün sayıyor
YEREL HABERLER Ogenyi Onazi gün sayıyor
Trabzonspor değer kazandı
YEREL HABERLER Trabzonspor değer kazandı
Trabzonspor´dan Barış Pınarı Harekatı´na tam destek
YEREL HABERLER Trabzonspor´dan Barış Pınarı Harekatı´na tam destek
Trabzon’da Millet Bahçesi’nin yapımı için ilk kazma vuruldu Yıkılan Hüseyin Avni Aker Stadı’nın yerinde yapılması planlanan Millet Bahçesi’nin kapalı otoparkı için kazı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Trabzon’da Millet Bahçesi’nin yapımı için ilk kazma ...
Altunbaş’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: “Terör faaliyetlerinin de ekonomik savaşın da farkındayız”
YEREL HABERLER Altunbaş’tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: “Terör ...
Genç, yer altı çöp konteynır sistemini inceledi
YEREL HABERLER Genç, yer altı çöp konteynır sistemini inceledi
Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu: “Trump’ın attığı tweetler komplo teorilerinin gerçekliğini ortaya çıkardı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu: “Trump’ın attığı tweetler ...
Jose Sosa, Ünal Karaman ile performansını arttırdı
YEREL HABERLER Jose Sosa, Ünal Karaman ile performansını arttırdı
Trabzonspor'da Novak ve Hosseini'nin son durumu
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Novak ve Hosseini'nin son durumu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X