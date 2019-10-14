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4 yıldır eski eşinden köşe bucak kaçıyor Ayşe Özkaya: "Her gün haberlerde kadın cinayetleri ...

İHA

Eski eşi tarafından sürekli darp edilen ve eşi cezaevine girdiği sırada 4 kız çocuğu ile Adana'daki evini terk eden Ayşe Özkaya, 4 yıldır eşinden köşe bucak kaçıyor.

4 yıldır eski eşinden köşe bucak kaçıyor Ayşe Özkaya: "Her gün haberlerde kadın cinayetleri duyuyoruz, görüyoruz, bunlardan biri de ben olmak istemiyorum"

Eski eşi tarafından sürekli darp edilen ve eşi cezaevine girdiği sırada 4 kız çocuğu ile Adana’daki evini terk eden Ayşe Özkaya, 4 yıldır eşinden köşe bucak kaçıyor.
Ayşe Özkaya, eski eşinin kendisini pavyonlarda ’Konsomatris’ olarak çalışmaya zorladığını ve cezaevine girdiği sırada ilk fırsatta evden 4 kız çocuğu ile kaçtığını anlattı. Eski eşiyle birlikte olduğu sırada sürekli şiddet gördüğünü ve bu nedenle yaralandığını iddia eden Özkaya, “4 yıldır eski eşimden kaçıyorum. 1999 yılında bu insanla beni kaçırmasından dolayı evlenmek zorunda kaldım. Bu insanla evlendiğimden beridir sürekli şiddet, sürekli hakaret, sürekli bıçakla yaralama ve bunun benzeri çok işkenceler gördüm. Bu insandan kaçıyorum çünkü bu insan beni pazarlıyordu, insan ticareti yapıyor. Ayrıyeten konsomatris olarak beni barlarda çalıştırıyordu. Kendi her gün evde alkol sefası yapardı, çocuklarla beraber beni hizmetçi gibi kullanırdı. 4 çocuğum var benim ondan. En son bu kişi bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Bende bunu fırsat bilerek 4 kızımla beraber evden ayrıldım” dedi.

"Mülteci hakkımı kullanmak istiyorum"
Eski eşinin nereye kaçarsa kaçsın kendisini bulduğunu ve bu nedenle hayati tehlikesinin olduğunu dile getiren Özkaya, "Polise sığındım ve polis beni korumaya aldı. Ben yine bu insandan kurtulamıyorum. Sürekli yer değiştiriyorum ama ne yapıyorsa bu kişi beni bir şekilde buluyor. Bulduğu zaman ya beni öldürecek, ya benim çocuklarımı elimden alacak ve bu kişi yine aynı şekilde insan ticareti yapmaya devam edecek. Kendisi yıllarca bunu bana söyledi. Benim yanımda çocuklara da ‘Sizi satacağım, siz de çalışacaksınız’ dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum, devletten bu konuda yardım istiyorum. Lütfen yardım edin ben mülteci hakkımı kullanmak istiyorum. Sürekli şehir değiştiriyorum ama şehir değiştirmem hiç bir şey ifade etmiyor. Yine de beni bir şekilde buluyor. Benim gizlilik kararım var, koruma kararım var ama bu insan için hiç bir şey ifade etmiyor. Her gün haberlerde kadın cinayetleri duyuyoruz, görüyoruz, bunlardan biri de ben olmak istemiyorum. Devletimizden yardım istiyorum” ifadelerini kullandı.

TRABZON

14 Ekim 2019 Pazartesi

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