Erbakan: İktidara geldiğimizde kömür dağıtmak yerine bu milletin alım gücünü artıracağız

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "2028'de Yeniden Refah olarak iktidara geldiğimizde, bu millete sadaka, erzak, kömür dağıtmak yerine Erbakan hocamızın yaptığı gibi milli kaynak paketleriyle, bu milletin alım gücünü, refah seviyesini artıracağız" dedi.

Fatih Erbakan, yerel seçim çalışmaları kapsamında geldiği Trabzon'un Maçka ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Arsin ilçesine gelen Erbakan, 'Halk Buluşması' programında halka seslendi. Erbakan, "Bu meydandan da görüyoruz ki hafta içi ve mesai saati olmasına rağmen, mübarek ramazan ayında olmamıza rağmen, bu meydanlar, 'Tamam' diyor. Bu meydanlar, 31 Mart'ta sandıkların patlayacağını, Milli Görüş'ün yeniden şahlanacağını, Yeniden Refah'ın iktidarını işaret ediyor. Bütün Türkiye'nin her köşesinde bu manzarayı görüyoruz. Yeniden Refah'ın oylarını kaça katlayacağının tartışmasını yapıyorlar. Biz de diyoruz ki 14 Mayıs seçimlerinde bizi diğer partilerin içerisinde gösteriyorlardı. Şimdi aynı anket firmaları, 'Yeniden Refah'ın oyunu yüzde 7-8 gösteriyor. Öyleyse bu hesaba göre, bu seçimlerde yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız inşallah" diye konuştu.

'6 AYDA YÜZDE 85 BÜYÜME DEMEKTİR'

Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısını kısa sürede ciddi oranda artırdığını belirten Erbakan, "Milletimiz akın akın, Yeniden Refah'a geliyor. Bugün itibarıyla 470 bin üye sayısını geçtik. 6 ayda 260 binden, 470 bine; 6 ayda yüzde 85 büyüme demektir bu. Yeniden Refah Partisi, Türkiye siyasetinin en hızlı büyüyen siyasi partisidir ve inşallah bu büyümeyi 31 Mart'ta sandıklara da yansıtacak, sandıkları patlatacak ve 1 Nisan itibarıyla ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacak. Milletimiz neden akın akın 'Yeniden Refah'a geliyor söyleyeyim mi? Gittiğimiz her yerde yerel seçim olmasına rağmen bize ekonomik krizden söz ediyorlar. Ankara'daki bir pazarda bir hurma 8 lira. Bu hurmadan hesap edersek; 4 kişilik bir aile iftarda kişi başına 3 tek hurma yiyecek, 2 bardak çay, 2 bardak su içecek, çeyrek pide yiyecek, sahurda da aynısı. 4 kişilik ailenin bu saydıklarımla bu ramazan maliyeti, 10 bin liranın üzerinde. Peynir, zeytin, yoğurt, çorba, tatlı, pilav, makarna yok. Et, tavuk zaten yok. Sadece hurma, pide, su ve çay. Milyonlarca insanı açlık grevine mahkum etmişler. Bu açlık grevi şartlarıdır. Asgari ücret 17 bin lira, emekli maaşı 10 bin lira, bu saydıklarım da 10 bin lira. Nerede elektrik, nerede doğal gaz, ulaşım, giyim kuşam? Bu manzarayı görünce millet Yeniden Refah'a koşuyor. Bu hayat pahalılığından, bu borçtan, bu faizden enflasyondan kurtulmak Milli Görüş'ün ekonomi modelinin uygulanmasına bağlı. Yıllardır uyguladıkları borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim ve istihdama dayalı ekonominin uygulanmasına bağlı" dedi.

'BATMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Enflasyona ilişkin Erbakan, şöyle dedi: "Enflasyon, hani düşecekti, batmaya devam ediyoruz. Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre, yüzde 67 ile 15 ayın rekorunu kırdık. Bağımsız kuruluşlar, yüzde 122 hesap ediyor. Mutfakta, çarşıda, pazarda muazzam bir yangın var. Dolar geçen seçimden önce nisan ayında 19 liraydı, bugün 34 liraya dayandı. Bu hızla giderse seçim günü 38 lira olursa şaşmayın. 'Halen düşüreceğiz' diye Merkez Bankası'ndan milyarlarca dolar rezerv satıyorlar. Buna rağmen frenleyemiyorlar. İki seçim arasında dolar iki katına çıktı. Hep aynı hikaye; dolar düşmez. Hükümet kendisi söylüyor; orta vadeli ekonomik programlarında dolar yıl sonuna kadar 45 lira olacak. İnşallah 2028'de Yeniden Refah olarak iktidara geldiğimizde, bu millete sadaka, erzak, kömür dağıtmak yerine Erbakan hocamızın yaptığı gibi milli kaynak paketleriyle, bu milletin alım gücünü, refah seviyesini artıracağız."