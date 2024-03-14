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        Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

        Trabzon'da, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 13:40 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:58
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        Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
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        Trabzon'da, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Trabzon Tabip Odasınca 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk tören, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edildi.

        Oda Başkanı Kibar Yaşar Güven'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlandı.

        Etkinliklere daha sonra, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Aydın İnal Amfisi'nde devam edildi.

        KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya ve Trabzon Tabip Odası Başkanı Güven, meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Tören, Kaklıkkaya ve Güven'in meslekte 25, 40 ve 50'nci hizmet yılını dolduran hekimlere plaket takdimi ile sona erdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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