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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Trabzon'da iftar programına katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 21:44 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:44
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Trabzon'da iftar programına katıldı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Erbakan, bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının başta Gazze olmak üzere tüm dünyada ezilen, zulme uğrayan mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

        Sayılı günler kalan yerel seçimde oylarını artıracak tek partinin Yeniden Refah Partisi olacağını ifade eden Erbakan, "İnşallah çok sayıda belediyeyle beraber Türkiye genelindeki oylarımızı da muazzam bir şekilde arttıracağız. Milli görüşün yeni dönemdeki şahlanışını Yeniden Refah Partimizle gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

        Erbakan, partisinin belediye başkan adaylarının makam için siyaset yapmadığını dile getirerek, "Makam ve rakam için değil, Allah rızası için siyaset yapan Yeniden Refah kadroları inşallah bu ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacak, özlemle andığımız 1994 ruhunu yeniden canlandıracak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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