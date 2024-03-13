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        Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 17:19 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:19
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        Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmana karın kasında yaralanma olan Belçikalı sağ bek Thomas Meunier katılmadı. Bu futbolcunun hafta sonundaki karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Sakatlıkları süren Onuachu ve Hüseyin Türkmen de çalışmada yer almadı.

        Trabzonspor'da geçen haftaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır, antrenmana katıldı. Dün ilk olarak takımla çalışmada yer alan oyuncunun oynamasına engel bir durumun olmadığı kaydedildi. Sezon başı kampında sakatlanan Orsic de takımla çalışmalara başladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı, Fountas, Trezeguet ve Berat Özdemir ile antrenman öncesi özel görüşme yaptı.

        Bordo-mavili takım, antrenmanın basına açık bölümünde pas çalışması yaptı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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