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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Trabzon'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Öncelikle hedefimiz 11 olan büyükşehir sayımızı 15'e çıkarmak. Yani Türkiye'deki 30 büyükşehirden yarısında iddialı olduğumuzu belirtiyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:26
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Trabzon'da konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Öncelikle hedefimiz 11 olan büyükşehir sayımızı 15'e çıkarmak. Yani Türkiye'deki 30 büyükşehirden yarısında iddialı olduğumuzu belirtiyorum." dedi.

        Trabzon Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Zeybek, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde, CHP olarak 1149 seçim çevresinde büyükşehir belediye başkanı, il, ilçe ve belde belediye başkanı adayı gösterdiklerini belirtti.

        Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye'nin 81 ilinin tamamında il genel meclislerinde de partili arkadaşlarımız, bu seçim sürecinde partimiz adına seçim mücadelesi yapıyor. Ben bütün siyasi partilerin adaylarına, bağımsız adaylara, demokrasinin gereği olarak siyaset mücadelesi veren tüm adaylara barış, özgürlük, kardeşlik içinde huzur dolu bir seçim kampanya sürecinin tamamlanmasını diliyor ve 31 Mart gecesi Türkiye'de, milletin iradesi sandıklarda nasıl tecelli ederse herkesin de buna saygı göstermesinin önemli olduğuna inanıyorum."

        Zeybek, 11 büyükşehir belediyesinin Cumhuriyet Halk Partisinde olduğunu ifade ederek, "Bunun dışında 250 seçim çevresinde de partili arkadaşlarımız tarafından belediyelerimiz yönetiliyor. Öncelikle hedefimiz 11 olan büyükşehir sayımızı 15'e çıkarmak. Yani Türkiye'deki 30 büyükşehrin yarısında iddialı olduğumuzu belirtiyorum. Bunlardan bir tanesi de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı." diye konuştu.

        - "İl belediyesinin yanında ilçe belediyelerini de artırmak niyetindeyiz"

        Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu seçimlerde Karadeniz'de önemli bir başarı elde edeceklerini kaydeden Zeybek, "Artvin'den başlayarak Zonguldak'a kadar devam edecek şehirlerin tamamında çok güçlü şekilde adaylarımızın yarışta olduğunu, daha önce Artvin, Sinop ve iki ilde belediye başkanlığımız vardı. Şimdi bunun sayısını çok daha artırmak, il belediyesinin yanında ilçe belediyelerinin de merkez ilçe belediyelerinin de sayısını artırmak niyetindeyiz." dedi.

        Zeybek, Türkiye'nin genel ekonomik, siyasal yapısı hakkında da değerlendirmede bulundu.

        Yapılacak seçimlerin önemine dikkati çeken Zeybek, büyükşehirlerde olduğu gibi Türkiye'de 250 olan belediye başkanlığı sayısını da çok daha üst rakamlara ulaştırma niyetinde olduklarını kaydetti.

        Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Trabzon ve bölgeye yapacağı ziyaret hakkında bilgilendirmede bulunarak, İstanbul'daki seçim atmosferine yönelik değerlendirme yaptı.

        CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP İl Başkanı Mustafa Bak ve CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya'nın da konuşma yaptığı ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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