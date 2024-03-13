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        "8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi"ne katılan bilim insanı Rektör Çuvalcı'yı ziyaret etti

        "8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi"ne katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:13
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        "8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi"ne katılan bilim insanı Rektör Çuvalcı'yı ziyaret etti
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        "8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi"ne katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

        KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, bilim seferinin ardından Türkiye'ye dönen Prof. Dr. Başar, Rektör Prof. Dr. Çuvalcı'yı ziyaret etti.

        Ziyarette, Antarktika'da gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların önemine vurgu yapan Prof. Dr. Başar, Türkiye'nin bu alandaki katkıları ve başarılarına işaret etti.

        Başar, Türk Bilim Kampı'nda yapılan çalışmaların önemli sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek, Türk bilim insanlarının Antarktika'daki araştırmalarıyla elde ettikleri bulgular hakkında bilgi verdi.

        Prof. Dr. Çuvalcı ise sürdürülen araştırmalarla Türkiye'nin uluslararası alandaki bilimsel çalışmalarına önemli katkılar sağlandığını kaydederek, "Antarktika'da yapılan bilimsel araştırmalar, iklim değişikliği, deniz ekosistemi ve küresel sıcaklık artışı gibi önemli konuları anlamamızda kritik bir rol oynuyor. Türk Bilim Kampı'nın faaliyetleri bu anlamda büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette, Prof. Dr. Ersan Başar, Türk Bilim Kampı'nın bulunduğu bölgeden alınan bir kayaç parçasını Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'ya hediye etti.

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