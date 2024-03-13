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        Trabzon'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:38 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:38
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        Trabzon'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.

        Boztepe Mahallesi Yurttaş Sokak'taki apartmanda yaşayan Ali Kemal (69), Aynur (61) ve Samet Aydın (38), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

        Rahatsızlanan 3 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ali Kemal, Aynur ve Samet Aydın kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan 3 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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