Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Kariyer Gelişim Günleri etkinliği başladı

        Karadeniz Teknik Üniversitesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kariyer Gelişim Günleri etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:33 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Kariyer Gelişim Günleri etkinliği başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kariyer Gelişim Günleri etkinliği başladı.

        Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinlikte, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Nuroğlu, kariyer gelişim günlerinin öğrenciler açısından çok önemli olduğunu söyledi.

        Etkinlik kapsamında bazı teknoloji firmalarının temsilcileri sunum ve söyleşi gerçekleştirdi.

        Öğrencilerin de kendi teknolojik çalışmalarını stantlarda sergilediği etkinlik yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Irak'ta yarın Güvenlik Zirvesi yapılacak
        Irak'ta yarın Güvenlik Zirvesi yapılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi oyunu bozduk
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davasında yeni karar!
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        Hangi uçuş noktalarına denetim geldi?
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        17 yaşındaki Yusuf silahla öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        17 yaşındaki Yusuf silahla öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        Terminal filmine benzetildi! 1 ay İstanbul Havalimanı'nda bekledi
        5 bin dolarlık telif ihlali
        5 bin dolarlık telif ihlali
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Baba oğul yaşlı çifti dövmüştü! İşte okul müdürünün savunması!
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        50 yıl sonra tecavüz davası
        50 yıl sonra tecavüz davası
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        3 kız kardeşe cinsel istismardan 26 yıl aldı! Beraat etti!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        İşte Galatasaray'ın yeni transferi!
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Trabzon'da konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Trabzon'da konuştu:
        Çaykara'da ilkokul öğrencileri tiyatro oyunu izledi
        Çaykara'da ilkokul öğrencileri tiyatro oyunu izledi
        Türkiye'nin 2 aylık hamsi ihracatı 2,1 milyon doları aştı
        Türkiye'nin 2 aylık hamsi ihracatı 2,1 milyon doları aştı
        Trabzon'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
        "8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi"ne katılan bilim insanı Rektör Çuvalcı'y...
        "8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi"ne katılan bilim insanı Rektör Çuvalcı'y...
        Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi, en iyilerin yetiştirilmesi için...
        Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi, en iyilerin yetiştirilmesi için...