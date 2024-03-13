Trabzon'da Kariyer Gelişim Günleri etkinliği başladı

Öğrencilerin de kendi teknolojik çalışmalarını stantlarda sergilediği etkinlik yarın sona erecek.

Etkinlik kapsamında bazı teknoloji firmalarının temsilcileri sunum ve söyleşi gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinlikte, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Fatih Mehmet Nuroğlu, kariyer gelişim günlerinin öğrenciler açısından çok önemli olduğunu söyledi.

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