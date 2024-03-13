Abdullah Avcı: Bütün isteğimiz oyunun ve oyuncu performanslarının konuşulduğu bir müsabaka

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bütün isteğimiz topun oyunda daha fazla kaldığı, 68’e 105’te oyunun ve oyuncu performanslarının konuşulduğu bir müsabaka. Bu şekilde, böyle keyifli enerjimiz yüksek, moralimiz iyi bir şekilde de maça hazırlanıyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız. İsteğimiz topun oyunda kaldığı fair-play ruhunda, herkesin birbirine saygı gösterdiği bir müsabaka olması" dedi.

Süper Lig’in 30’uncu haftasında 17 Mart Pazar günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ısınma çalışması ile başlayan antrenman, taktik çalışması ile devam etti. Bordo-mavili takımda Thomas Meunier sakatlığı nedeniyle bu akşam gerçekleştirilen antrenmana katılmadı. Karın kası yaralanması nedeniyle antrenmana katılamayan Belçikalı oyuncunun Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağına 15 Mart Cuma günü karar verileceği öğrenildi. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

ABDULLAH AVCI: MORALİMİZ İYİ BİR ŞEKİLDE DE MAÇA HAZIRLANIYORUZ

Takımın moralinin yüksek olduğunu dil getiren Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Trabzonspor taraftarı bize destek verdiğinde her zaman fark yaratmıştır. Onun için bu desteklerini sonuna kadar bekliyoruz. Söyleyeceğim şu; pozitif destek, şu an bütün hedeflerimizin içindeyiz. Trabzonspor ile Fenerbahçe bu ülkenin en önemli domino taşları. Birçok müsabaka oynadılar bu zamana kadar, bundan sonra da oynayacaklar. Ne bir başlangıç ne bir son. Onun için taraftarımızdan sadece şunu rica ediyorum, takımlarına ne zaman pozitif destek verdilerse, oyunun içinde kaldılarsa, o enerjilerini bize verip sonuna kadar takımı desteklediklerinde biz bunun karşılığını aldık, bu tür maçlarda aldık. Ben sadece onlardan bunu rica ediyorum. Onun için bütün isteğimiz topun oyunda daha fazla kaldığı, 68’e 105’te oyunun ve oyuncu performanslarının konuşulduğu bir müsabaka. Bu şekilde, böyle keyifli enerjimiz yüksek, moralimiz iyi bir şekilde de maça hazırlanıyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız. İsteğimiz topun oyunda kaldığı fair-play ruhunda, herkesin birbirine saygı gösterdiği bir müsabaka olması. Güzel hikayeler bırakıyor bu tür oyunlar. Onun dışındakiler zaten benim çok ilgilendiğim alanlar değil. Ben bunun dışında kalmaya yine devam edeceğim” diye konuştu.

“FUTBOLDA ARTIK FORMASYONLAR OYUNUN İÇİNDE DEĞİŞİYOR”

"Trabzonspor büyük takım, savunmasını da yapacak, hücumunu da yapacak" diyerek sözlerini sürdüren Avcı, şunları kaydetti:

"Şimdi artık oyunun sadece bir yönü değil iki yönü de oynanıyor. Bunu oyuncu profilleri belirliyor, rakibin formasyonları belirliyor. Geçen basın toplantısında da söyledim oyunun içinde formasyonlar değişiyor artık yani oyun o kadar hızla değişen ve gelişen bir oyun. Duran topta ne yapacağını bilecek, taçta ne yapacağını, topun havada olduğu bölümü bilecek. Buna en iyi şekilde detaylı bir şekilde hazırlanıyoruz. Trabzonspor her zaman bu tür oyunları iyi oynamıştır. Dediğim gibi bizim enerjimiz yüksek ve moralimiz yerinde, iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Keyifli bir müsabaka, umarım futbolseverlere sadece dediğim gibi sahanın konuşulduğu hakemin dahi konuşulmadığı bir oyun olur."

"UĞURCAN ÇAKIR BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK GİBİ DURUYOR"

Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır’ın sakatlığına ilişkin de bilgi veren Avcı, Fenerbahçe ile oynanacak maçta büyük oranda oyuncunun sahada olacağını söyledi.

Avcı, "Uğurcan Çakır, şu anda takımla beraber. Sağlık ekibinin ve kaleci antrenörünün kontrolünde ona göre çalışmalar yapıyor. Umarım hafta sonu bizimle birlikte olacak gibi duruyor" dedi.

Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak takımla henüz bir toplantı yapmadığına vurgu yapan Avcı, "Geçen hafta geri bildirim toplantısı yaptım. Rakiple ilgili toplantıyı yarın ve ertesi gün. İkiye böldük hem savunma hem hücum olarak. Pratik çalışmaları iki gün içinde yapacağız. Savunmada, hücumda neler yapacağız, analizleri… Takımda sadece genel olarak bu maça hazırlanmada yüksek konsantrasyon zaten var. Sadece sahanın içinde oyunun içinde kalan bir Trabzonspor olacak” diye konuştu.

"ORSİC İÇİN CUMA GÜNÜ KARAR VERECEĞİM"

Trabzonspor’da sezon öncesi kampında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Orsic’in Fenerbahçe maçı kadrosunda olabileceğini ifade eden Avcı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Cuma günü karar vereceğim. Şu anda bütün sıcak temaslı oyunlara da girmeye başladı. Önceden joker kullanıyorduk, yavaş yavaş adaptasyonların, artık çalışmaların tamamında bulunuyor. Kendisiyle bir görüşme yapıp ona göre karar vereceğiz. Orsic Fenerbahçe maçında 11 içinde olmaz, büyük bir sakatlıktan çıktı. Adaptasyonu yavaş, sadece kadroyla ilgili kendisiyle konuşacağım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan detaylar

-Abdullah Avcı açıklamaları