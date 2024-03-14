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        Of Kaymakamı Demirer'den okul ziyareti

        Trabzon'da Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Eskipazar İlk-Ortaokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:48
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        Of Kaymakamı Demirer'den okul ziyareti
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        Trabzon'da Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Eskipazar İlk-Ortaokulunu ziyaret etti.

        Demirer, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ile ziyaret ettiği okulda, Müdür Vekili Lokman Altun'dan bilgi aldı.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Demirer, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ben inanıyorum ki bu okulumuzdan başarılı öğrenciler mezun olup ülkemize hizmet edecektir. Bizler de öğrenci ve öğretmenlerimizin gayretini artırmak için okul ziyaretlerinde bulunuyoruz." dedi.

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