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        Trabzon'da hafif ticari araç ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 19:49 Güncelleme: 14.03.2024 - 19:49
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        Trabzon'da hafif ticari araç ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        İlçe girişindeki tünelde, Mehmet Zeki Birinci yönetimindeki 61 FK 497 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen iş makinesi çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Birinci, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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