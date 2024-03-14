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        Tünele tersten giren hafif ticari araç, iş makinesine çarptı: 1 ölü

        TRABZON'un Dernekpazarı ilçesinde ters yönde ilerlediği tünelde iş makinesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Zeki Birinci (80), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:32 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:35
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        Tünele tersten giren hafif ticari araç, iş makinesine çarptı: 1 ölü
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        TRABZON’un Dernekpazarı ilçesinde ters yönde ilerlediği tünelde iş makinesine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Zeki Birinci (80), hayatını kaybetti.

        Dernekpazarı- Of kara yolunda saat 15.00 sıralarında tünele ters yönden giren Mehmet Zeki Birinci idaresindeki 61 FK 497 plakalı hafif ticari araç, iş makinesine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan sürücü Birinci’nin öldüğü tespit edildi. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Mehmet Zeki Birinci’nin cenazesi, morga kaldırıldı.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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