Eskala Yaylası´nda 10 bin fidan dağıtıldı

TRABZON´un Şalpazarı ilçesi Eskala Yaylası´nda fidan dağıtma ve dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yöre sakinlerine 10 bin fidan dağıtıldı.

Şalpazarı ilçesi Eskala Yaylası´nda Tarım Orman Bakanlığı, Şalpazarı Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa fidan dağıtım ve dikme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında yöre halkına, akçaağaç, huş, sarıçam, karayemiş türlerinden oluşan 10 bin fidan dağıtıldı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ile katılımcılar, dağıtılan fidanları dikti.

Organizasyonla, doğal güzellikleriyle son dönemlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan yaylaların; ağaçlık alanlarının artırılıp, bölgenin yeşillik açısından daha da cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

`YAYLALARIMIZ BİZE EMANET´

İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaylaları ağaçlandırmayı hedeflediklerini belirterek, "Yaylalarımız için önemli bir gün. Burada bulunan hemşehrilerimizin çoğu çeşitli illerden ve hatta yurt dışından geldi. 19 Ekim fidan dikme şenliği adı altında hemşehrilerimizle burada buluştuk. Ben de İstanbul´dan geldim. 10 bin adet fidan hazırladık. Orman Bakanlığımız ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ile birlikte Üsküdar Belediyesi sponsorluğunda paydaşlarımızla bir araya geldik. Bütün bu yaylaları hemşehrilerimizle birlikte ağaçlandıracağız. Tam da fidan dikme mevsimi. Allah´ta güzel bir yağmur indirdi. Fidanların dibine can suyu inecek. Yaylalarımız bize emanet" dedi.

`YÖRE HALKI İLGİLİ´

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da, yöre halkının doğaya saygılı olduğunu söyleyerek, "Görüldüğü üzere yaylamızda ağaç yetişmemektedir. 10 bin tane fidanı bugün buraya getirdik. Bunları burada bulunan halkımıza dağıttık. Şimdi buradaki insanlar aldıkları bu fidanları buralara dikecekler. Yaylalarımızı ağaçlandırıp, atalarımızın bize yurt yaptığı bu cennet yaylalarımızı daha da güzelleştirmek adına böyle bir organizasyon yaptık. Yöre halkı da ilgi gösterdi" diye konuştu.



TRABZON 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:05

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