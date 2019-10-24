UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - FC Krasnodar: 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'ı konuk ediyor. Müsabakanın 30 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
TRABZON
25 Ekim 2019 Cuma
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