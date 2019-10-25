UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - FC Krasnodar: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 00 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada gelişen Krasnodar atağında topu önünde bulan Suleymanov'un vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
23. dakikada Nwakaeme'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topa Novak'ın vuruşunda kaleci Safonov son anda müdahale ederek tehlikeyi önledi.
25. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası içinde toplu buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Safonov'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Harald Lecher xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Ivanildo Fernandes xx, Campi xx, Novak xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme xx, Sörloth xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Avdijaj, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz
Teknik Direktör: Ünal Karaman
FC Krasnodar: Safonov xx, Ramirez xx, Spajic xx, Martynovich xx, Petrov xx, Vilhena xx, Kambolov xx, Olsson xx, Stoski xx, Suleymanov xx, Petrov x
Yedekler: Kritsyuk, Fjoluson, Ari, Younes Namli, Utkin, Manuel Fernandes
Teknik Direktör: Sergie Matveev
Sarı kartlar: Olsson, Spajic (Krasnodar)
TRABZON
25 Ekim 2019 Cuma
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