Alexander Sörloth seriye bağladı Sörloth atıyor, Trabzonspor kaybetmiyor!

Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth, son dört haftada attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı. Bordo mavili takımda gol sayısını 8'e çıkaran Sörloth'un, rakip fileleri sarstığı maçlarda Karadeniz ekibi sahadan mağlup ayrılmadı.

Trabzonspor'un, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'dan iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, bordo mavili kulüpte kariyerinin en verimli günlerini geçiriyor. Golcü oyuncu Medipol Başakşehir ile oynanan maçta takımına beraberliği getiren golü kaydederken son dört haftayı ise boş geçmedi. Süper Lig'de 6, Avrupa'da ise 2 kez fileleri sarsan oyuncu, gol sayısını ise 8 çıkardı. Sörloth, Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı son dört maç olan; Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir mücadelelerinde rakip kaleye birer gol attı.



Sörloth atıyor Trabzonspor kaybetmiyor

Trabzonspor'un 23 yaşındaki golcüsü Sörloth, gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Trabzonspor, Norveçli futbolcunun gol attığı maçları ise kaybetmedi. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın 9 Süper Lig maçında ilk 11'de görev verdiği Norveçli oyuncu 6 maçta rakip kaleleri boş geçmedi. Ligde 3 de asist kaydeden Norveçli forvetin gol attığı Süper Lig maçlarında bordo mavililer, 3 galibiyet 3 de beraberlik elde etti. Golcü oyuncu gol attığı maçlarda Karadeniz ekibi 12 puan topladı.

Sörloth'un bordo mavili forma ile attığı goller şu şekilde:



Süper Lig

Kasımpaşa Trabzonspor: 11 (1 gol)

Trabzonspor Gençlerbirliği: 22 (1 gol)

Trabzonspor Beşiktaş: 41 (1 gol)

Çaykur Rizespor Trabzonspor: 12 (1 gol)

Trabzonspor Gaziantep FK: 41 (1 gol)

M.Başakşehir Trabzonspor: 22 (1 gol)



Avrupa Kupası

Sparta Prag Trabzonspor: 22 (1 gol)

Trabzonspor Sparta Prag: 21 (1 gol)

TRABZON 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:15

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