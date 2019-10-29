Ziraat Türkiye Kupası: Hekimoğlu Trabzon FK: 3 - Menemenspor: 0

LeBron James ve Arnold Schwarzenegger evlerini terk etti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası 4 Turu'nda Hekimoğlu Trabzon FK, sahasında Menemenspor'u 30 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Vakfıkebir

Hakemler: Adem Sarıtaş xxx, Nurettin Dinçer Demir xxx, Hüaseyin Can xxx

Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir xxx, Talha Yazgan xxx, Emre Akgün xxx, Bahadır Erol xx (Dede Çelik dk. 69 x), Volkan xxx, Emrullah Kokoç xxx, Hakan Yavuz xxx, Caner Aktaş xx (Mertcan Çam dk. 60 xx), Murat Cem Akpınar xxx (Taha Balcı dk. 86 ?), Ali Aydemir xx, Muhammet Haşim Çoban xxx,

Yedekler: Gökhan, Oğuzhan, Samet, Hasan

Teknik Direktör: Alper Avcı

Menemenspor: Amir x, Alberk x (Mehmet Boztehpe dk.76 ?), Semih, Abdelaye Diakite x, Furkan x,Muhammed Ali Doğan x (Murat Erdemir dk. 70 x), İbrahim Sangare x, Galip x, Sikıru Olatunbosun x, Halil İbrahim x (Murat Elkatmış dk. 59 x), Hüseyin Çolak x

Yedekler: Erhan, Can, Henri Onoka

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Goller: Murat Cem Akpınar (dk.41), Ali Aydemir (dk.52 ve 88) (Hekimoğlu Trabzon FK)

Sarı Kartlar: Emrullah Kokoç, Mertcan Çam (Hekimoğlu Trabzon FK)

TRABZON 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:29

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.