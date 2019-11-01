Uzungöl yolunda heyelan

Trabzon’da dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış Dernekpazarı ilçesinde heyelana neden oldu. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’e ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış heyelana neden oldu. Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’e ulaşımın sağlandığı karayolu yamaçtan kopan toprak ve kayalarla kapandı. D915 yolunun Holo Boğazı mevkiinde gerçekleşen heyelanda ölen ya da yaralanan olmadı. Karayolları ekipleri tarafından heyelanlı yolda çalışmalar sürürken, ulaşım yapımı devam eden tünelden kontrollü olarak sağlanıyor.

Dernekpazarı Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, sürücülerin dikkatli olması istenirken, “İlçemiz Dernekpazarı ile Çaykara arası D915 Karayolu üzerinde, Holo Boğazı mevkiinde yapımı devam eden tünel inşaatı dışında meydana gelen heyelan nedeniyle söz konusu mevkide karayolu çift taraflı trafiğe kapanmış olup, trafik akışı kontrollü olarak tünel içerisinden sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın geçişlerinde dikkatli olmaları hususu önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

TRABZON 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:18

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