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Bankoğlu: "Doğalgaz bacaları da kontrol kapsamına alındı"

İHA

Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Fulya Bankoğlu oda olarak yaklaşık 4 aydan beri artık doğalgaz bacalarının kontrolünün de kendilerinde olduğunu belirterek "Doğalgaz bacaları artı baca emisyonu ölçümleri çok yeni bir konu. Özellikle bunun gündemde tutulması ve halkında bu konuda duyarlı davranması bizim için çok önemli" dedi.

Bankoğlu: "Doğalgaz bacaları da kontrol kapsamına alındı"

Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Fulya Bankoğlu oda olarak yaklaşık 4 aydan beri artık doğalgaz bacalarının kontrolünün de kendilerinde olduğunu belirterek “Doğalgaz bacaları artı baca emisyonu ölçümleri çok yeni bir konu. Özellikle bunun gündemde tutulması ve halkında bu konuda duyarlı davranması bizim için çok önemli” dedi.
Bankoğlu, asansörlerin yılda bir kez zorunlu kontrol edildiği gibi doğalgaz bacaları ve kazan dairelerinin iç tesisat kontrollerinin de yaygın ve zorunluluk hale getirileceğine dikkat çekerek, “Bizim faaliyet alanımız bir hayli geniş. Şehrimizde periyodik asansör kontrollerini yaptığımızı herkes biliyor. Yaklaşık 4 aylık bir süredir artık doğal gaz bacalarını da kontrol ediyoruz. Bu bacaların kontrolünü üç aşamada yapıyoruz. Hem proje kontrolü, hem uygulama kontrolü hem de sızdırmazlık kontrolünü yapıyoruz. Bir bacanın bile ne kadar yanlış bir şekilde yapıldığını ancak sahaya indiğimizde fark ediyoruz. Bu özellikle üzerinde durulması gereken bir konu. Doğalgaz bacaları, artı baca emisyonu ölçümleri çok yeni bir konu. Özellikle bunun gündemde tutulması ve halkında bu konuda duyarlı davranması bizim için çok önemli. Makine Odası Trabzon Şubesi olarak biz kağıt üzerinde veya dışardan gelerek bacayı hiç bakmadan sadece proje üzerinde yapılmış tüm denetimlere, kontrollere karşıyız. Bizim yaptığımız her kontrol, bire bir sahada gözlemlenerek yapılan bir kontroldür. Daha yaygınlaştığı zaman periyodik kontrol haline de gelecek. Yılda bir kez aynı asansörler kontrol edildiği gibi doğalgaz bacaları ve kazan dairelerinin iç tesisat kontrolleri de yaygın ve zorunluluk hale getirilecek. Bununla ilgili çalışmalar başlatılmış durumda” diye konuştu.

TRABZON

04 Kasım 2019 Pazartesi

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