Trabzonspor, Krasnodar maçı için Rusya´da

Bugün ne oldu?

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında yarın deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Krasnodar´a geldi.

Bugün özel uçakla saat 13.00´te Trabzon´dan havalanan bordo-mavililer, 1 saatlik yolculuğunun ardından Krasnodar Havalimanı'na ulaştı. Trabzonspor kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Teknik direktör Ünal Karaman ile forvet oyuncusu Alexander Sörloth bu akşam 18.30´da Rusya Krasnodar Stadyumu´nda basın toplantısı gerçekleştirilecek, ardından bordo-mavililer 19.00´da yine Krasnodar Stadyumu´nda yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Trabzonspor kafilesinin Krasnodar Havalimanı'nından görüntüleri

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TRABZON 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:20

YATSI 18:41

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