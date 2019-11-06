Trabzonspor, Krasnodar maçı için Rusya´da

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında yarın deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Krasnodar´a geldi.
Bugün özel uçakla saat 13.00´te Trabzon´dan havalanan bordo-mavililer, 1 saatlik yolculuğunun ardından Krasnodar Havalimanı'na ulaştı. Trabzonspor kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Teknik direktör Ünal Karaman ile forvet oyuncusu Alexander Sörloth bu akşam 18.30´da Rusya Krasnodar Stadyumu´nda basın toplantısı gerçekleştirilecek, ardından bordo-mavililer 19.00´da yine Krasnodar Stadyumu´nda yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Trabzonspor kafilesinin Krasnodar Havalimanı'nından görüntüleri
Detaylar
TRABZON
06 Kasım 2019 Çarşamba
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