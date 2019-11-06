Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında yarın Rusya temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordomavililer, karşılaşmanın oynanacağı Krasnodar Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi. Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Krasnodar müsabakasının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

Bu arada antrenman, trafik yoğunluğu nedeniyle bordomavili takımın stada geç gelmesi üzerine 10 dakika geç başladı.

TRABZON 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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