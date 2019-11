Erkan Ocaklı Trabzon’da anıldı

Ortahisar Belediyesi Trabzon Yazarlar Derneği ile birlikte Erkan Ocaklı'yı Anma Gecesi düzenledi.

Karadeniz müziğinin ünlü sanatçıları İbrahim Can, Onay Şahin, Yusuf Cemal Keskin, Abdurrahman Yazıcı, Cengiz Selimoğlu ile Pelin Karaağaçlı'nın gecede Erkan Ocaklı'nın yazdığı ve bestelediği türküleri seslendirmesi izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte sanatçının hayatı kısa bir kliple ekrana yansıtıldı. Salonu tıklım tıklım dolduran izleyicilere yazar Mustafa Durmuş’un hazırladığı, sanatçının hayatından kesitlerin ve yazdığı türkülerin anlatıldığı "Karadeniz Müziğinin Türkü Babası Erkan Ocaklı" adlı kitabı hediye edildi.

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Erkan Ocaklı’nın bir döneme damgasını vurduğunu ve Karadeniz müziğinde unutulmaz izler bıraktığını söyledi. Erkan Ocaklı'nın türküleriyle büyüdüğünü ifade eden Başkan Genç, “Burada yöremizin çok değerli bir sanatçısı olan merhum Erkan Ocaklı'yı anmak için çok anlamlı bir program düzenliyoruz. Buraya gelen dinleyici gurubuna baktığımız zaman da orta yaşın üstündekilerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Özellikle 70'lı yıllarda gurbet ellerde Karadeniz insanının en çok dinlediği sanatçıydı Erkan Ocaklı. Bir döneme damgasını vurdu ve Karadeniz müziğinde unutulmaz izler bıraktı. Biz de onun türkü ve şarkılarıyla büyüdük. Sıla hasretini onun kadar güzel anlatan başka sanatçılar çok azdır. Onu unutmayacağız ve her zaman anacağız. Sesi hep kulağımızda ve sevgisi gönlümüzde olacak...Trabzon'dan sanatın her dalında çok önemli değerlerimiz yetişmiştir. Aramızdan ayrılıp ebediyete göç eden değerlerimizin adlarını yaşatmak, gelecek nesillere tanıtmak ve hepsinden önemlisi vefa borcumuzu ödemek adına böylesi bir programı gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Erkan Ocaklı’nın sanatçı arkadaşlarının sahnede onun eserlerini seslendirirken, onla ilgili yaşadıkları anıları anlatmaları da salonda hem neşeli anların hem de duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da kısa bir konuşma yaparak, Erkan Ocaklı'nın şarkılarının anlam yüklü olmasına vurgu yaptı. Zorluoğlu, "Erkan Ocaklı bizim kuşağın en çok dinlediği, en çok haz aldığı sanatçılardan bir tanesiydi. Onun şarkılarıyla duygulandık, onun şarkılarıyla bir dönümü geçirdik. Kendisi çok mütevazi ve samimi bir insandı. Halktan bir insandı. Karadeniz müziğine yadsınamaz katkıları oldu. Onun türkülerinin çok beğenilmesinin bir sebebi de anlam yüklü olmalarıdır. Bizi anlatan, yaşantımıza hitap eden türküleri seslendirdi ve yazdı. O nedenle de hâlâ daha bıkmadan usanmadan onun türkülerini dinliyoruz" diye konuştu.

Duygulu anların yaşadığı gecede Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sahneye çıkarak Ocaklı’nın bir türküsünü kısa da olsa seslendirmesi salonda büyük alkış aldı. Geceye katılan Erkan Ocaklı'nın kızı Büşra Ocaklı'nın babasının yazıp bestelediği bir türküyü seslendirmesi beğeniyle dinlendi. Başkan Genç, programın sonunda geceye katılan sanatçılara ve Büşra Ocaklı'ya plaket takdim etti.

