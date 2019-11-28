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Trabzonspor tedavileri süren futbolcularıyla ilgili bilgilendirmede bulundu

İHA

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, sakat futbolcuların durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Filip Novak, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi'nin tedavi süreçleri devam etmekte olduğunu vurguladı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, sakat futbolcuların durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Filip Novak, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi’nin tedavi süreçleri devam etmekte olduğunu vurguladı.
Bordomavililerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Abdülkadir Ömür 12 Eylül 2019 tarihinde menüsküs tamiri operasyonu geçirdi. Oyuncumuz rehabilitasyon tedavisi verilen program çerçevesinde uygulanmakta olup önümüzdeki günlerde Almanya’ya giderek tedavisine orada devam edilecektir.

Ahmet Canbaz geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan ve iki gün sonra MR CT ve röntgen tetkikleri yapılan oyuncumuzun tibia platosunda subchondral nondeplase fracture (ayrılmamış kırık), femur kondülünde kıkırdak ezilmesi, femur ve tibiada kemik iliği ödem alanları, posterolateral köşe travmasına bağlı lateral collateral ligament derin komponentte yırtık, ön çapraz bağ (ACL) de interstisiyel rüptür (kısmi yırtık) tespit edilmiş olsa dahi iki gün geçmesine rağmen ödem ve kanama alanlarının henüz yeteri kadar geçmediği görülmüştür. Oyuncumuza 1 hafta sonra tekrar MR tetkiki yapılmasına ve cerrahi yönden konsültasyonuna karar verilmiştir. Kısmi yırtık olan ön çapraz bağın, yırtık derecesi tekrar değerlendirilerek ve ameliyat gerekip gerekmediğine karar verilecektir.

Filip Novak 14 Kasım 2019 Alt baldır adalesinde grade 2 yırtık oluşan oyuncumuzun tedavisi devam etmekte olup takımdan ayrı olarak koşulara başlamıştır. Bu tür sakatlıklarda ortalama sahaya dönüş süresi 46 hafta olduğundan bir süre daha tedavi ve bireysel antrenmanı doktor gözetiminde devam edecektir.

Daniel Sturridge, Alt baldır soleus apanöroz (kas zarı) yırtığı tamamen iyileşmiş olan oyuncumuz, iyileşmeye bağlı taze skar (nedbe) dokusunun yeterli esnekliği kazanmamış olmasına bağlı kas sertlikleri yaşamakta ve henüz kendini tam olarak hazır hissetmemesi nedeni ile bireysel çalışmalarına devam etmektedir.

Caleb Ekuban, Sol ayak 5. metatars kemiğindeki kırık tamamen iyileşmiş ve bir süredir takım antrenmanına katılabilen oyuncumuz, uzun süre antrenman yapmamasına bağlı eksik kalan atletik performans kriterlerini tamamlamak için çalışmakta ve ayrıca ekstra özel antrenmanlar yapmaktadır.

Ogenyi Onazi, Bir süredir takımımızla antrenman yapabilen oyuncumuzun çok uzun süre antrenman yapmamasına bağlı genel kondisyon ve atletik performans kriterleri henüz beklenen düzeye gelmemiş olup bunun için ekstra özel çalışmalar yapılmaktadır."

TRABZON

28 Kasım 2019 Perşembe

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