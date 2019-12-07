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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trabzonspor'da hedef 3 puan

İHA

Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
Süper Lig'de geride kalan 13 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alanve topladığı 23 puanla zirve takibini sürdüren Trabzonspor, yarın saat 16.30'da Antalyaspor'a konuk olacak. Son olarak sahasında Galatasaray karşısında son dakika yediği golle moral bozukluğu yaşayan bordomavililer, Antalya'dan 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Siezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Kadro zenginleşti
Sezon başından beri sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle kadro derinliğini kaybeden ve büyük bir sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, bazı isimlerin sakatlıktan dönmesiyle birlikte Teknik Direktör Ünal Karaman'ın da eli güçleniyor. Abdulkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Filip Novak dışında sakat oyuncusu bulunmayan bordomavililerde Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 11'de sahada olan Calep Ekuban ve Daniel Sturrıdge gibi önemli isimlerin kadroda olması deneyimli teknik adamını ileri uçta elini güçlendirdi.

Cezalı Sosa'nın yerine Abdulkadir Parmak
Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta gördüğü sarı kart sonrası cezalı durama düşen Jose Sosa, Antalyaspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Ünal Karaman, bu oyuncunun yerine Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ile iki maçlık cezası biten Abdulkadir Parmak'a formayı vermesi bekleniyor.

Trabzonspor ile Antalyaspor 47. randevuda
Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecekler. Söz konusu karşılaşmalarda bordomavililerin 28, Antalyaspor'un ise 8 galibiyeti var. 11 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibinin attığı 84 gol karşılık, kırmızı beyazlılar ise 44 golle karşılık verdi.

Trabzonspor deplasmanda 1 yenilgi aldı
Bordomavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 1 kez yenildi. Trabzonspor, dış sahada oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. Karadeniz ekibi Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarından 11, Başakşehir ile de 22 berabere kalırken, Çaykur Rizespor'u 21 ve MKE Ankaragücü 30 mağlup etti. Sivasspor'a ise 21 mağlup olmuştu.

Muhtemel 11
Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Yusuf Sarı (Ekuban), Nwakaeme ve Sörloth şeklinde çıkması bekleniyor.

TRABZON

07 Aralık 2019 Cumartesi

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