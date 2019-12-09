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Trabzonspor, son 9 sezonun en verimli dönemini geçiriyor

DHA

Süper Lig´de 30 puanlı lider Demir Grup Sivasspor´un 4 puan gerisinde 3´üncü sırada yer alan ve ilk yarının son 3 haftasına girilirken zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, 14´üncü haftalar itibarıyla, 33 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi geçiriyor. Bordo-mavililer, ayrıca, söz konusu dönemde en az mağlubiyet aldığı, en çok gol attığı ve en az gol yediği ikinci performansını da sergiliyor.
Süper Lig´de bu sezon 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 26 puan toplayan Trabzonspor, 2018-19 sezonunda; 6 galibiyet, 4´er beraberlik ve mağlubiyetle 22 puan, 2017-18 sezonunda; 6 galibiyet, 4´er beraberlik ve mağlubiyet ile 22 puan, 2016-17 sezonunda; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 18 puan, 2015-16 sezonunda; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 20 puan, 2014-15 sezonunda; 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 22 puan, 2013-14 sezonunda; 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 23 puan, 2012-13 sezonunda; 6 galibiyet, 4´er beraberlik ve mağlubiyet ile 22 puan, 2011-12 sezonunda da; 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 21 puan topladı. Bordo-mavililer, 2010-11 sezonun ilk 14 haftasında 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 33 puan toplamıştı.
SON 9 SEZONDAKİ EN İYİ 2'İNCİ PERFORMANSI
Ligde 14´üncü haftalar itibarıyla bu sezon topladığı 26 puanla son 9 sezonun en yüksek puanına ulaşan bordo-mavililer, söz konusu 9 sezonda da en çok gol attığı ve en az gol yediği ikinci dönemi geçiriyor. Son olarak 2010-11 sezonunda attığı 32 gol ve yediği 9 gol ile bu alanda önemli bir istatistik elde eden Trabzonspor, 2011-12 sezonunda 19 gol atıp 12 gol yedi, 2012-13 sezonunda 17 gol atıp 12 gol yedi, 2013-14 sezonunda 20 gol atıp 16 gol yedi, 2014-15 sezonunda 26 gol atıp 16 gol yedi, 2015-16 sezonunda 18 gol atıp 18 gol yedi, 2016-17 sezonunda 12 gol atıp 16 gol yedi, 2017-18 sezonunda 28 gol atıp 27 gol yedi, 2018-19 sezonunda 23 gol atıp 19 gol yedi ve bu sezon ise attığı 27 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.
SÜPER LİG´DE GOLE EN ÇOK KATKI YAPAN OYUNCU SORLOTH
Süper Lig´de geride kalan 14 haftalık bölümde attığı 9 golle gol krallığı yarışında zirveye ortak olan Trabzonspor´un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth, söz konusu periyotta 4 de asist yaparak 14 maçta 13 gole katkı sağladı. Takımının en skorer oyuncusu olan Sörloth, aynı zamanda Süper Lig´de de 14 haftalık bölümde en fazla gole katkı yapan oyuncu konumunda yer aldı. Sörloth ayrıca lig dışında bu sezon Ziraat Türkiye Kupası´nda 1 gol, UEFA Avrupa Ligi´nde ise 2 gol ve 1 asist ile takımına katkı sağladı.

TRABZON

09 Aralık 2019 Pazartesi

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