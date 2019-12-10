Rafadan Tayfa Forum Trabzon’a geliyor

TRT Çocuk’un en sevilen, efsane kahramanları “Rafadan Tayfa” çocuklara kişisel verilerin önemini anlatmak için hazırlanan “Veri Tayfa, Rafadan Tayfa” etkinliği ile Forum Trabzon’da çocuklarla buluşmaya geliyor.

Trabzon ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon, bu hafta sonu çocukların en sevdiği kahramanlar Rafadan Tayfa’nın sahne şovuna ev sahipliği yapıyor. Rafadan Tayfa, 14 ve 15 Aralık, CumartesiPazar günleri saat 15:0017:00 saatlerinde yeni maceraların izini sürmek ve kişisel verilerin önemini anlatmak için Forum Trabzon’da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

TRT Çocuk’un izlenme rekorları kıran kahramanları Rafadan Tayfa, dostlarının da yardımıyla gizemleri çözüyor, araştırma yaparken sorular soruyor ve ipuçlarının izinden giderek mahallelerini kurtarıyor. Rafadan Tayfa bu kez Forum Trabzon’da gerçekleştirilecek “Veri Tayfa, Rafadan Tayfa” isimli sahne şovu ile çocuklara kişisel verilerin önemini anlatacak .

TRABZON 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:56

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