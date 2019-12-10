SGK Trabzon İl Müdürü Erdem Akbay basınla buluştu

Trabzon’da son 10 yılda eşiyle anlaşmalı boşanarak SGK’dan haksız maaş alan yaklaşık bin 100 kişinin maaşları iptal edilirken bu süre zarfından ödenen sağlık giderleri de kendilerinden tahsil edildi.

Sosyal Güvenlik il Müdürü Erdem Akbay, Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıt dışı istihdamla mücadele stratejileri konusunda ekibiyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Akbay konuşmasında, Türkiye’nin kayıt dışı istihdamla mücadelede yapılan çalışmalar ile önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek “2002 yılında yüzde 52’ler seviyelerinde olan kayıt dışı istihdam oranı yapılan çalışmalar neticesinde bugün yüzde 33’lere kadar düşürülmüştür” dedi.

Kayıt dışı istihdamın olumsuzlukları üzerinde duran Akbay, “Kayıt dışı istihdamın kamu yönetimi yani devlet açısından da oldukça olumsuz etkileri söz konusudur. Önemli ölçüde prim ve vergi kaybına neden olmakta, çalışanemekli dengesini bozarak sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğini tehdit etmekte, gelir dağılımı ve kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına neden olmaktadır. Kayıt dışı istihdamla mücadelede yapılan çalışmalar ile Türkiye önemli bir mesafe kat etmiştir. 2002 yılında yüzde 52’ler seviyelerinde olan kayıt dışı istihdam oranı yapılan çalışmalar neticesinde bugün yüzde 33’lere kadar düşürülmüştür. Bugün Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre kayıt dışı istihdamın, yani sigortasız çalışanların oranı yüzde 33,42, tarım sektöründe ise bu oran 82,73’dur. Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların tatbikî henüz bitmiş değil. Kayıt dışı istihdamın azaltılarak 2023 yılında tarım dışında yüzde 15’e indirilmesi için, Kurum olarak yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.



“Türkiye’de yaklaşık iki kişi bir emekliyi finanse etmektedir”

Türkiye’de yaklaşık iki kişinin bir emekliyi finanse ettiğine dikkat çeken Akbay, “Kayıt dışı istihdam ülke olarak hepimizin sorunu ve sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemekte, gelecek kuşakları da tehlikeye sokmaktadır. Bugün Türkiye’de yaklaşık iki kişi bir emekliyi finanse etmektedir. Bu da çalışan ve işveren üzerindeki yükleri git gide artırmaktadır. Kayıtlı çalışan sayısının artırılması sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak, aynı zamanda güvencesiz yaşayan birçok insanın geleceğe güvenle bakmasını sağlayacaktır. Bu sorunla tek başına Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mücadelesi yeterli değil, diğer kurumların, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere ilgili tüm kesimlerin desteği büyük önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Trabzon’da 2008 yılından beri yapılan incelemelerle bin 100’ye yakın çiftin anlaşmalı şekilde boşanarak devletten haksız para aldığına dikkat çeken Akbay, “Eşiyle anlaşmalı boşanma yapanları tespit ettiğimizde hemen aylıklarını durduruyoruz. Anlaşmalı boşanma yaptığı tarihten itibaren almış olduğu maaşların hepsini faizi ile birlikte tahsisini yapıyoruz. Trabzon’da bu kapsamda 20082018 arasında yaklaşık bin 100 kişinin aylığı kesildi” ifadelerini kullandı.

TRABZON 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:56

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