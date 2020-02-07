Uzungöl'e yeni proje

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan proje ile yapısaldan daha çok bitkisel bir çevre görünümüne bürünecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Tabiat Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak bir araya gelerek Uzungöl’ün yol, kaldırım, yeşil alan, aydınlatma, otopark ve çevre düzenlemesini içeren proje çalışmasını değerlendirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Genel Sekreter Yardımcıları Süleyman Gün ve Gürcan Başar ile iki kurumun daire başkanlarının katıldığı toplantıda Başkan Zorluoğlu, destekleri nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti. Uzungöl’ün Trabzon ve hatta bölge için çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, “Uzungöl’de güzel işler yapmak ve vatandaşımızın hizmetinize sunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın talimatıyla başlatacağımız Uzungöl’deki kaldırımlara, yollara, ışıklandırmaya, aydınlatmaya, çevre düzenlemesine yönelik projeyi en kısa sürede tamamlamak önceliklerimiz arasında” dedi.

Başkan Zorluoğlu geçen yıl Uzungöl için ciddi bir altyapı yatırımı yaptıklarını belirterek, “Kanalizasyon ve içme suyu konusunda bayağı bir mesafe katettik. Dolayısıyla üstyapı çalışmalarını gerçekleştirmek için bölgeyi uygun hale getirdik. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl da, bu yıl içinde de asfalt çalışması yaptık. Uzungöl ve çevresinin kötü bir durumu vardı. Özellikle kaldırımların taş yapılmış olması başlı başına ciddi bir handikap. Her bakımdan oranın kaldırım sistemi güvenli değildi. Aydınlatmalarda, peyzaj alanlarında ciddi sorunlar var. İnşallah bu sorunları ortadan kaldıracağız” şeklinde konuştu.



Bitkisel çevre görüntüsü oluşacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatı ile Uzungöl’e proje hazırlandığını belirten Tabiat Varlıkları Genel Müdür Yarımcısı Mustafa Kolçak ise “Bakanımızın Trabzon ziyaretlerinden sonra Uzungöl’de bir dizi çalışmaların yapılmasına karar verildi. Bizlerde ekip olarak bu çalışmaları başlatmak için buradayız. Uzungöl ile ilgili askıya çıkan imar planları askıdan indi ve itirazlar değerlendirme aşamasında. Gölün etrafında çevre düzenlemesi yapılmasına yönelik proje çalışmamız başladı. Bunun için bir taslak hazırladık. Amacımız bu çalışmaları birlikte yürütmek. Projede çözümleme yaparken esas olan imar planı. İmar planında bu alanda bazı mülkiyetler var. Bu projeyi gerçekleştirirken yapıların gölden uzaklaştırılması ve gölün eski haline daha yakın bir görünüme kazandırılması noktasında çalışma yapacağız. Bazı noktalarda gerçekleştireceğimiz 18 uygulaması ile gölün etrafında yapısaldan daha çok bitkisel bir çevre görünümü ortaya çıkmış olacak” ifadelerini kullandı.

TRABZON 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:53

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