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Trabzonspor'un yabancıları yeni bir rekora gidiyor

İHA

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi yaşıyor. Bordomavililerin bu sezonun oynadığı 21 maçta attığı 47 golün 39'u yabancı oyunculardan geldi. Ligin geri kalan bölümünde 5 gol daha bulmaları halinde 44 gole ulaşacak olan yabancı oyuncular, geçtiğimiz sezonu 43 golle tamamlayan kadroyu geçerek yeni bir rekoru kırmış olacaklar.

Trabzonspor'un yabancıları yeni bir rekora gidiyor

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi yaşıyor. Bordomavililerin bu sezonun oynadığı 21 maçta attığı 47 golün 39’u yabancı oyunculardan geldi. Ligin geri kalan bölümünde 5 gol daha bulmaları halinde 44 gole ulaşacak olan yabancı oyuncular, geçtiğimiz sezonu 43 golle tamamlayan kadroyu geçerek yeni bir rekoru kırmış olacaklar.
Trabzonspor, 54 yıllık tarihine bugüne kadar 139 yabancı oyuncu sığdırdı.Bordomavililer yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi dönemi ise bu sezon yaşıyor. Geçtiğimiz sezonun tamamında 43 gole imza atan oyuncular Rodallega 15, Nwakaeme 10, Ekuban, Filip Novak, Sosa 5, Onazi 2, Vahid Amiri 1'er gole imza atarak rekor kırarken, bu sezon ise Süper Lig tamamlanmadan bordomavili takımın yabancı oyuncuları yeni bir rekora da daha koşuyor. Trabzonspor 21 maçta 47 gole imza atarken bu gollerin 39'ü ise yabancı oyuncularından geldi. Sörloth 17, Nwakaeme 8, Sturridge ve Sosa 4, Novak 2, Pereira, Avdijaj, Hosseini ve Ekuban 1'er gol kaydeden isimler oldu.

Gelenler, gidenleri aratmadı
Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon golle buluşan Rodallega, Vahid Amiri, Onazi, ve Avdijaj gibi isimlerle yollarını ayırırken, sezon başında takıma katılan Sörloth 17 golle takımın en skorer ismi olurkan gol krallığı yarışında ise ilk sırada yer alıyor. Bir diğer transfer Sturridge'nin ise 4 gol kaydetti. Süper Lig'in geri kalan bölümünde bordomavili takımın yabancı oyuncuları 5 gol daha bulmaları halinde 44 gole ulaşacaklar ve geçtiğimiz sezonu 43 gol atarak rekora imza atan oyuncuların performanslarını geçerek yeni bir rekora daha imza atmış olacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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