Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig´in 23´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Majid Hosseini ve Sturridge yer almadı. Yusuf Sarı´nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.
Dün sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Obi Mikel, Antony Nwakaeme ve Badou Ndiaye ise bugün takımla birlikte antrenmanda yer aldı.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak saat 13.10´da İstanbul´a hareket edecek.
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