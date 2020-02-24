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Alper Avcı: "Zoru başardık" Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alper Avcı: "Üst lig için ...

İHA

Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Alper Avcı, Zonguldak Kömürspor karşısında kötü saha zemini karşısında zoru başardıklarını belirterek, "Sezon sonu hedefimiz olan üst lig için mücadelemizi maç maç devam ettireceğiz" dedi.

Alper Avcı: "Zoru başardık" Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alper Avcı: "Üst lig için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Alper Avcı, Zonguldak Kömürspor karşısında kötü saha zemini karşısında zoru başardıklarını belirterek, "Sezon sonu hedefimiz olan üst lig için mücadelemizi maç maç devam ettireceğiz" dedi.
Deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 30 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK'da moraller yerinde. Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alper Avcı, deplasmanda oynadıkları zorlu müsabakadan net bir skorla ayrıldıklarını belirterek, "Saha zemini iki takım için de sıkıntılıydı. Özellikle topa sahip olarak pas oyunu oynamak isteyen takımımız için elverişsiz bir zemin vardı. Buna rağmen ısrarla kendi pozisyon oyunumuzu oynamaya çalıştık. Her iki kenardan gerek Miraç gerekse Bahadır ile hücum aksiyonlarımızı gerçekleştirdik. Golle beraber daha rahat bir oyun oldu. Golden sonra rakibin arka alanda verdiği boşlukları kullanarak çok sayıda pozisyona girdik. Net bir skor aldık. Benim için önemli olan iki husus var. Birincisi oyuna sonradan dahil olan oyuncularımızı oyuna ve skora katkı yapması. İkincisi ise kart cezası sebebiyle saha içinde olamama karşın, teknik heyetimizin sahada gösterdiği duruş beni son derece mutlu etti. Buna paralel gerek teknik heyet, gerekse takımımızın bir bütünlük içinde mücadele etmesi önemliydi. Sahada ya da kenarda şahıslar olmayabilir, aslolan takımdı. Biz bunu zor da olsa, geç de olsa başardığımızı gördük” dedi.
Hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirten Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Her konuda destek olan yönetimimizin özverisi ve desteğine teşekkür ediyoruz. Sezon sonu hedefimiz olan üst lig için, tüm Hekimoğlu ailesiyle beraber mücadelemizi, maç maç devam ettireceğiz. Bir maç kazandık, şimdi Hacettepe maçına odaklanmalıyız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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