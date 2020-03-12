Trabzonspor´da Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu

TRABZON, (DHA)Trabzonspor´un Süper Lig´in 26´ncı haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa sunuldu.15 Mart Pazar günü saat 16.00´da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
"Batı Alt VIP Tribün 600 TL, Batı Alt VIP Tribün 450 TL, Batı Alt VIP Tribün 300 TL, Batı Alt VIP Tribün 200 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 125 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 100 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 90 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 75 TL, Güney Kale Arkası-Kuzey Kale Arkası 60 TL."
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-03-12 17:24:03
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