Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor iki günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Bordomavililer Süper Lig'in başlama ihtimaline karşı hazırlıklarına devam etti. Cumartesi ve pazar günü izinli olarak geçiren Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Bordomavililer koşunun ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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